Приходится держаться от россиян подальше, – лучший биатлонист о первом случае COVID-19

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о первом случае коронавируса на этапе Кубка мира. Спортсмен обеспокоен насчет Олимпиады в Пекине.

Бё-младший: В этой ситуации становишься параноиком

Лидер норвежской сборной поделился мыслями относительно положительного теста на коронавирус у россиянина Эдуарда Латыпова.

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В этой ситуации становишься параноиком. На стадионе я просил тренеров отойти от российской команды на несколько метров. Мы живем неподалеку друг от друга, нам приходится держаться от русских подальше,

– сказал Иоханнес.

Биатлонист обеспокоен относительно выступлений на Олимпиаде в Пекине. По его словам, сейчас спортсменам приходится жить с постоянным риском.

"Увидеть, как самолет в Пекин летит без тебя, было бы катастрофой. Как жить с этим страхом? Самое большое, что есть у спортсмена, – это Олимпиада. Пропустить Игры из-за положительного теста, чувствуя себя при этом абсолютно здоровым и находясь в прекрасной форме – ужасно", – подчеркнул норвежец.

Выступления норвежца в нынешнем сезоне