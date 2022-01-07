Приходится держаться от россиян подальше, – лучший биатлонист о первом случае COVID-19
Источник:NRK
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о первом случае коронавируса на этапе Кубка мира. Спортсмен обеспокоен насчет Олимпиады в Пекине.
Бё-младший: В этой ситуации становишься параноиком
Лидер норвежской сборной поделился мыслями относительно положительного теста на коронавирус у россиянина Эдуарда Латыпова.
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В этой ситуации становишься параноиком. На стадионе я просил тренеров отойти от российской команды на несколько метров. Мы живем неподалеку друг от друга, нам приходится держаться от русских подальше,
– сказал Иоханнес.
Биатлонист обеспокоен относительно выступлений на Олимпиаде в Пекине. По его словам, сейчас спортсменам приходится жить с постоянным риском.
"Увидеть, как самолет в Пекин летит без тебя, было бы катастрофой. Как жить с этим страхом? Самое большое, что есть у спортсмена, – это Олимпиада. Пропустить Игры из-за положительного теста, чувствуя себя при этом абсолютно здоровым и находясь в прекрасной форме – ужасно", – подчеркнул норвежец.
Выступления норвежца в нынешнем сезоне
- Сейчас Йоханнесу не удается продемонстрировать такие молниеносные выступления, как в прошлом сезоне. Ведь именно он стал обладателем большого Хрустального глобуса в сезоне-2020/2021.
- Сейчас Бё-младший находится на 7-й строчке в зачетном рейтинге Кубка мира.
- В этом сезоне лучшим результатом норвежца является первое место в спринтерской гонке на этапе во французском Анси.
- В сезоне-2021/2022 Бё лишь дважды поднимался на пьедестал в личных гонках.