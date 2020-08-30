Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил жителей Донецка с праздниками: Днем шахтера и Днем города.

Ахметов отметил, что родной город всегда в сердцах его жителей, как бы долго ни длилась разлука, вспомнив легендарный стадион – "Донбасс Арену". Его слова цитирует официальный сайт "горняков".

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"Родной город всегда в наших сердцах как бы долго ни длилась разлука. Верю, придет время, и в наш Донецк вернется долгожданный мир, а вместе с ним вернутся и надежды, и амбициозные перспективы, и переполненные трибуны "Донбасс Арены". С праздником вас, дорогие дончане!... Здоровья вам и вашим близким! Мира нашей родной земле!", – говорится в поздравлении Ахметова.

Война на Донбассе и стадион "Шахтера"

С начала войны на Донбассе и оккупации Донецка, стадион начали использовать как склад для гуманитарного штаба Рината Ахметова. При этом во время обстрелов Донецка, пострадал и сам стадион. Некоторые из снарядов попали в стеклянное покрытие "Арены".

В 2017 году оккупационные войска захватили и сам стадион. До этого работники "Шахтера" поддерживали его в порядке, ухаживая как за сооружением, так и газоном. А уже после этого парк вокруг стадиона стал заброшенным.

Шесть лет там не проходят футбольные матчи. Зато сам стадион постоянно входит в список лучших стадионов в мире. Даже в 2020 году от авторитетного испанского издания Marca. В список ли лучших стадионов Лиги чемпионов

от FourFourTwo. Хотя еще в 2015 году "Донбасс Арена" вошла в список наиболее известных заброшенных стадионов.