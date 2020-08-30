Президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов привітав жителів Донецька зі святами: Днем шахтаря і Днем міста.

Ахметов зазначив, що рідне місто завжди в серцях його жителів, як би довго не тривала розлука, згадавши легендарний стадіон – "Донбас Арену". Його слова цитує офіційний сайт "гірників".

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"Рідне місто завжди в наших серцях хоч би як довго тривала розлука. Вірю, прийде час, і в наш Донецьк повернеться довгоочікуваний мир, а разом з ним повернуться і надії, і амбітні перспективи, і переповнені трибуни "Донбас Арени". Зі святом вас, дорогі донеччани!... Здоров'я вам і вашим близьким! Миру нашій рідній землі!", – йдеться у привітанні Ахметова.

Війна на Донбасі та стадіон "Шахтаря"

З початку війни на Донбасі та окупації Донецька, стадіон почали використовувати як склад для гуманітарного штабу Ріната Ахметова. При цьому під час обстрілів Донецька, постраждав і сам стадіон. Деякі зі снарядів потрапили в скляне покриття "Арени".

У 2017 році окупаційні війська захопили і сам стадіон. До цього працівники "Шахтаря" підтримували його в порядку, доглядаючи як за спорудою, так і газоном. А вже після цього парк навколо стадіону став покинутим.

Шість років там не відбуваються футбольні матчі. Натомість сам стадіон постійно входить переліку найкращих стадіонів у світу. Навіть у 2020 році від авторитетного іспанського видання Marca. Чи в список найкращих стадіонів Ліги чемпіонів від FourFourTwo. Хоча ще у 2015 році "Донбас Арена" увійшла у список найбільш відомих закинутих стадіонів.