Причиной может быть китайское мясо: Михаил Гераскевич о допинге у украинки Гунько

В украинской бобслеистки Лидии Гунько положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022. У спортсменки обнаружили запрещенное вещество – дигидротестостерон.

Гераскевич: Будем бороться

Гунько стала первой украинкой, которая выступила в женском бобслее на Олимпиаде. Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич прокомментировал положительную допинг-пробу спортсменки.

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"Все было нормально, и мы даже не сомневались в том, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет никакого смысла. На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не предпринимаем", – сказал Гераскевич.

Глава федерации бобслея и скелетона подчеркнул, что не сомневается в Лидии. Также он назвал свою версию, как следующее вещество могло попасть в организм украинки.

Откуда это взялось и это вещество – точно такое же, какое в нашем олимпийском поселке, не в Пекине, а в нашем поселке нашли у иранского горнолыжника. Непонятно. И между теми тестами, между 10 и 14 февраля Лидия употребляла мясо перед соревнованиями,

– заверил президент федерации.

"Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота", – отметил специалист.

К слову Немецкий спортсмен отказался от употребления китайского мяса на Олимпиаде-2022

Напоследок Гераскевич добавил, что Федерация будет бороться за украинскую бобслеистку.

Конечно, мы будем бороться. При таких ситуациях спортсмен наиболее бесправен. Надо доказывать, что ты не виноват, и у тебя нет путей к этому. Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти,

– добавил Гераскевич.

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