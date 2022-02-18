Гераскевич: Будемо боротися

Гунько стала першою українкою, яка виступила у жіночому бобслеї на Олімпіаді. Президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич прокоментував позитивну допінг-пробу спортсменки.

До теми Ще одна українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді – бобслеїстка Лідія Гунько

"Все було нормально, і ми навіть не сумнівалися у тому, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, тому що у цьому нема жодного сенсу. На Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли та взагалі за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, оскільки не вживаємо", – сказав Гераскевич.

Очільник федерації бобслею та скелетону наголосив, що не сумнівається в Лідії. також він назвав свою версію, як заборонена речовина могла потрапити в організм українки.

Звідки це взялося і ця речовина – точно така ж, яку у нашому олімпійському селищі, не в Пекіні, а у нашому селищі знайшли в іранського гірськолижника. Незрозуміло. І між тими тестами, між 10 та 14 лютого Лідія вживала м'ясо перед змаганнями,

– запевнив президент федерації.

"Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо у Китаї, тому що там не заборонено додавати ті речовини, які заборонені у спорті, у раціон худоби", – зазначив фахівець.

До слова Німецький спортсмен відмовився від вживання китайського м'яса на Олімпіаді-2022

Наостанок Гераскевич додав, що федерація буде боротися за українську бобслеїстку.

Звичайно, що ми будемо боротися. За таких ситуацій спортсмен найбільш безправний. Треба доводити, що ти не винен, і у тебе нема шляхів до цього. Плюс це дуже дорого коштує, але ми будемо боротися. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися,

– додав Герасимович.

Подібні випадки у спорті