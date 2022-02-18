Гераскевич: Будем бороться
Гунько стала первой украинкой, которая выступила в женском бобслее на Олимпиаде. Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич прокомментировал положительную допинг-пробу спортсменки.
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"Все было нормально, и мы даже не сомневались в том, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет никакого смысла. На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не предпринимаем", – сказал Гераскевич.
Глава федерации бобслея и скелетона подчеркнул, что не сомневается в Лидии. Также он назвал свою версию, как следующее вещество могло попасть в организм украинки.
Откуда это взялось и это вещество – точно такое же, какое в нашем олимпийском поселке, не в Пекине, а в нашем поселке нашли у иранского горнолыжника. Непонятно. И между теми тестами, между 10 и 14 февраля Лидия употребляла мясо перед соревнованиями,
– заверил президент федерации.
"Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота", – отметил специалист.
К слову Немецкий спортсмен отказался от употребления китайского мяса на Олимпиаде-2022
Напоследок Гераскевич добавил, что Федерация будет бороться за украинскую бобслеистку.
Конечно, мы будем бороться. При таких ситуациях спортсмен наиболее бесправен. Надо доказывать, что ты не виноват, и у тебя нет путей к этому. Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти,
– добавил Гераскевич.
Подобные случаи в спорте
- Накануне Олимпиады-2022 немецкий бобслеист Франческо Фридрих заявил, что не будет употреблять на Играх мясо. Соответствующее решение немца мотивировано страхом перед допингом.
- К тому же национальное антидопинговое агентство Германии опубликовало предостережение не употреблять мясо в Китае из-за использования гормона роста
- Опасения немцев не напрасны, ведь в 2010-м году уже был один подобный случай. Тогда из-за китайского мяса пострадал игрок в настольный теннис Дмитрий Овчаров.
- Когда он вернулся в Германию, то сдал два положительных допинг-теста. И все же спортсмена оправдали после нескольких судебных процессов.