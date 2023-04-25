Провал на провале: Бавария может уволить Тухеля при одном условии

Мюнхенская Бавария может снова остаться без главного тренера. Томас Тухель в шаге от увольнения, хотя возглавил команду только в конце марта 2023 года.

Боссы мюнхенского клуба готовы указать "на двери" 49-летнему немецкому наставнику Томасу Тухелю. Но увольнение состоится только при одном условии – Бавария не выиграет Бундеслигу.

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Тухель теряет доверие

Кредит доверия руководства мюнхенского клуба в Тухель постепенно уменьшается из-за провальных выступлений команды.

Мюнхенцы опустились на второе место в турнирной таблице немецкого первенства, пропустив мимо себя дортмундскую Боруссию. Преимущество "шмелей" после 29 туров составляет лишь один балл - 60 против 59 в Баварии. И это за 5 туров до окончания сезона-2022/2023. Очного противостояния между Баварией и Боруссией Дортмунд уже в этом сезоне не будет.

Зато авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Тухель сохранит свое место при любом исходе сезона.

Провал Томаса Тухеля во главе Баварии