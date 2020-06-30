На матчі 21 туру Першої ліги між "Минаєм" та "Інгульцем" побували президенти обох клубів – Олександр Поворознюк і Валерій Пересоляк. Вочевидь, після зустрічі відбулося застілля за участю обох керівників.

Після матчу з "Інгульцем" головний наставник "Минаю" Василь Кобін прокоментував поєдинок для телеканалу Футбол.

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"Концерт" президентів

Під час розмови було чутно, як неподалік від нього у підтрибунному приміщенні відбувається гучне святкування із музикою.

Підкреслимо, що у понеділок, 29 червня, у Закарпатті відбувся матч Першої ліги 21 туру між місцевою командою "Минаєм" та "Інгульцем" із Петрового. Матч закінчився нічиєю – 1:1.

Журналісти перепитали Кобіна, хто це святкує, він же відповів, що наскільки йому відомо, там президенти вирішили заспівати якусь пісню.

Нічия у матчі навряд може влаштовувати команду Кобіна. Додамо, що гра деякий час відбувалась під проливним дощем. Старт зустрічі навіть був відкладений на 15 хвилин.

На 39-й хвилині зустрічі "Минай" відкрив рахунок завдяки голу Нурієва. Але втримати переможний рахунок не вдалось. Гості зустрічі зрівняли рахунок на 73-й хвилині. Результативний удар у активі Мішуренка.