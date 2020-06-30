Президенти "Інгульця" та "Минаю" влаштували "концерт" у підтрибунному приміщенні
На матчі 21 туру Першої ліги між "Минаєм" та "Інгульцем" побували президенти обох клубів – Олександр Поворознюк і Валерій Пересоляк. Вочевидь, після зустрічі відбулося застілля за участю обох керівників.
Після матчу з "Інгульцем" головний наставник "Минаю" Василь Кобін прокоментував поєдинок для телеканалу Футбол.
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"Концерт" президентів
Під час розмови було чутно, як неподалік від нього у підтрибунному приміщенні відбувається гучне святкування із музикою.
Підкреслимо, що у понеділок, 29 червня, у Закарпатті відбувся матч Першої ліги 21 туру між місцевою командою "Минаєм" та "Інгульцем" із Петрового. Матч закінчився нічиєю – 1:1.
Журналісти перепитали Кобіна, хто це святкує, він же відповів, що наскільки йому відомо, там президенти вирішили заспівати якусь пісню.
Нічия у матчі навряд може влаштовувати команду Кобіна. Додамо, що гра деякий час відбувалась під проливним дощем. Старт зустрічі навіть був відкладений на 15 хвилин.
На 39-й хвилині зустрічі "Минай" відкрив рахунок завдяки голу Нурієва. Але втримати переможний рахунок не вдалось. Гості зустрічі зрівняли рахунок на 73-й хвилині. Результативний удар у активі Мішуренка.
- Команда з Минаю посідає п'яте місце у турнірній таблиці, у їх активі 38 пунктів.
- "Інгулець" має рівну кількість очок із лідером "Металістом 1925", але за додатковими показниками поступається харківській команді.