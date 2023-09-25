В Колумбии убит президент футбольного клуба после проигрыша в чемпионате: детали трагедии

Эдгар Паэс Кортес стал жертвой нападения, унесшего его жизнь. Президент Тигрес был атакован после матча команды против Атлетико Кали.

Во втором дивизионе чемпионата Колумбии прошли матчи 13-го тура. После одного из матчей Примеры В местное сообщество всколыхнула жалобная трагедия.

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Президент клуба Тигрес Эдгар Паэс Кортес был убит сразу после игры своей команды. Встреча состоялась в городе Пуэнте Аранда, где местная команда в боевом матче уступила Атлетико Кали (2:3).

Как сообщают местные СМИ, сразу после встречи было совершено нападение на Кортеса у стадиона. Неизвестные напали на Эдгара и нанесли ему смертельные ранения.

С глубоким соболезнованием сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паэса Кортеса. Этот трагический инцидент произошел, когда он возвращался домой после матча с Атлетико. Семья Тигрес и все спортивное сообщество шокированы этим событием. Эдгар Паэс Кортес был страстным любителем футбола и образцовым лидером. Его преданность команде и развитию спорта в нашем регионе оставили незабываемый след в памяти всех, кто имел честь знать его,

– говорится в заявлении клуба.

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В этом сезоне Тигрес разочаровывает своих фанатов. В 13 матчах Примеры В команда одержала лишь две победы при трех ничьих и восьми поражениях и идет на предпоследнем 15-м месте.