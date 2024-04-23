"Другой запрос": президент WBC прокомментировал возможность отмены реванша Усик – Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри 18 мая проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира. После этого, по условиям контракта, должен состояться реванш.

Однако в последнее время появилось много разговоров, что второго поединка может не состояться. И в случае победы британского боксера, Тайсон Фьюри в следующем бою сойдется в ринге с Энтони Джошуа.

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Могут ли отменить реванш Усик – Фьюри

Такую информацию прокомментировал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Он ответил на вопрос, можно ли отменить реванш ныне непобедимых чемпионов хевивейта.

WBC получила запрос, за который проголосовало правление компании. Все согласились на объединительный бой и реванш. Именно это мы приняли. Конечно, если будет другой запрос, правление WBC его обсудит и проголосует. Могу сказать, что другого запроса мы не получали. Сейчас есть только бой Фьюри – Усик и реванш,

– сказал Сулейман.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри также отреагировал на возможность отмены реванша. Он заявил, что не смотрит за спину Усику и уверен, что ценителей бокса ожидает два очных поединка между действующими чемпионами.

. Победитель "боя века" станет первым абсолютным чемпионом мира супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов. Последним абсолютом был Леннокс Льюис четверть века назад, но тогда он владел тремя основными титулами.

Интересно, что все еще есть мнения, что в последний момент "Цыганский король" может не выйти даже на первый бой. На этот случай у команды Усика есть план Б.