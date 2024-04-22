В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Джей Опетая о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чеппион мира Джей Опетая. По его словам, бой должен пройти всю запланированную дистанцию в 12 раундов.

"Разница в габаритах, очевидно, сыграет роль. Рост Фьюри больше двух метров, Усика - 192 см. Но Фьюри еще нужно воспользоваться преимуществом. У него есть навыки для победы, однако нужно их применить. Ему важно воспользоваться сильными сторонами. То же касается и Усика

Мне кажется, что они выбросят много ударов и попытаются украсть друг у друга раунды. Не думаю, что будет нокаут. Преимущественно это будет шахматная партия, и я хочу ее увидеть", – сказал Опетая.

К слову. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.