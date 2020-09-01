Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал видеоролик президента Владимира Зеленского о нынешней Украине.

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился новым видео в своем Инстаграме, в котором президент Украины Владимир Зеленский рассказывает на английском языке о стране.

Читайте также: Президент WBC назвал Украину будущей боксерской страной

Функционер отметил, что сам любит приезжать в Украину и желает ей всего наилучшего.

"WBC хочет поделиться этим видео, представленным лично президентом Украины Владимиром Зеленским, что демонстрирует красоту Украины, страны, которая родила великих героев бокса, включая Виталия и Владимира Кличко, Виктора Постола, Александра Усика и Александра Гвоздика и текущую сенсацию Василия Ломаченко и Николая Ковальчука", – заявил Сулейман.

Сулейман посещал Киев

Маурисио Сулейман был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины проводился конгресс Всемирного боксерского совета. Он высоко оценил организацию столицей Украины боксерского форума, назвав конгресс лучшим в истории.