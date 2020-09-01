Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала відеоролик президента Володимира Зеленського про нинішню Україну.

Президент WBC Маурісіо Сулейман поділився новим відео у своєму інстаграмі, в якому президент України Володимир Зеленський розповідає англійською мовою про країну.

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Функціонер зазначив, що сам любить приїжджати в Україну і бажає їй всього найкращого.

"WBC хоче поділитися цим відео, представленим особисто президентом України Володимиром Зеленським, що демонструє красу України, країни, яка народила великих героїв боксу, включаючи Віталія та Володимира Кличко, Віктора Постола, Олександра Усика і Олександра Гвоздика і поточну сенсацію Василя Ломаченка і Миколу Ковальчука", – заявив Сулейман.

Сулейман відвідував Київ

Маурісіо Сулейман був у Києві у жовтні 2018 року, коли у столиці України проводився конгресс Всесвітньої боксерської ради. Він високо оцінив організацію столицею України боксерського форуму, назвавши конгрес найкращим в історії.