Далее слово за "Цыганским королем": WBC поможет Усику провести бой с Фьюри

Последний год весь мир бокса ждет бой за абсолюта в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Ранее британец постоянно отказывался от этого поединка, однако сейчас появляется все больше деталей, указывающих на то, что суперфайт должен произойти.

В начале сентября саудовский промоутер встретился с обоими боксерами и заинтриговал хорошими новостями, которые могут объявить уже в ближайшее время/ Позже на это намекал менеджер Фьюри, а сейчас дошло дело и до британца, которых хоть и в своем дурацком стиле, но заявил, что в случае щедрого предложения готов выйти в ринг с украинцем.

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Все ради боя за абсолюта в хевивейте

Очередным подтверждением, что команды боксеров готовятся проветы "бой века" стали слова президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана. Он рассказал, что его организация пока не собирается назначать следующего обязательного претендента на бой против чемпиона в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри за титул WBC. Таким образом, она хочет не препятствовать поединку за абсолютное чемпионство между британцем и обладателем поясов IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

Возможно, бой Уайлдер – Руис и не состоится. Зачем искать какой-нибудь другой обязательный поединок с Тайсоном Фьюри, который будет мешать и стоять на пути Фьюри к бою с Усиком? Мы выбрали высокую планку и хотим провести бой за абсолютное чемпионство, и мы придерживаемся этой позиции.



Мы не отнимаем никакие возможности у других бойцов. Они продвигаются по карьерной лестнице, и бой Уайлдер – Руис был настоящим поединком за право биться за титул, но теперь мы просто ждем,

– заявил Сулейман.

Напомним, что 28 октября в Саудовской Аравии состоится 10-раундовое сражение по правилам профессионального бокса между Фьюри и бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну. После этого должны активизироваться переговоры о поединке Усик – Фьюри, который многие инсайдеры анонсировали уже на ближайшую зиму.