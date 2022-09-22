Президент УЕФА надеется на скорое окончание войны, чтобы россия вернулась к соревнованиям

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину все сборные страны-террориста и футбольные клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации. Также россияне не смогут выступить в отборе на Евро-2024.

Чеферин: Что мы можем сделать, так это выступать за мир

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отстранение сборной России от жеребьевки квалификации чемпионата Евро-2024. Он надеется на скорейшее возвращение страны-агрессора в соревнования.

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"Это не решение сегодняшнего дня. Решение для российских сборных и клубов по их отстранению было решением к дальнейшему сообщению. Это значит, что мы следим за ситуацией. Пока не изменим мнение, оно будет действовать. Поэтому нам не нужно принимать решение каждый раз, когда начинается новый турнир.

Все мы надеемся, что война закончится как можно скорее, чтобы сборная россии смогла принять участие в наших соревнованиях. Но учитывая ситуацию, какая она есть, сейчас мы даже не можем ее обсуждать. Это сочетание политики и спорта. Я не могу сейчас сказать, что если будет подписано соглашение, они смогут конкурировать. Что мы можем сделать, так это выступать за мир", – сказал Чеферин.

Зеленский созвонился с президентом УЕФА

россия не сможет проводить официальные матчи на уровне сборной по меньшей мере до 2024 года.

19 сентября Владимир Зеленский побеседовал с президентом УЕФА. Глава государства поблагодарил Александера Чеферина за солидарность с украинским народом, также он выразил свои надежды на помощь в обмене украинских пленных спортсменов.

Напомним, что из российского плена освободили футбольного арбитра и врача-нейрохирурга Дмитрия Кубряка.

Также Зеленский направил письмо президенту УЕФА после проведения телефонного разговора.