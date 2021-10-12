По его информации, Аль-Айн хочет продолжить сотрудничество с Ребровым, но украинец не собирается оставаться в клубе. Он хочет доработать контракт, который подписан до мая 2022 года.

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Цыганык подробно рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться украинскому специалисту в команде из ОАЭ.

"Я восхищаюсь успехами Реброва, потому что знаю ситуацию в его команде. Когда он подписывал контракт с Аль-Айном, речь шла о том, что он сможет привезти определенных футболистов, с которыми ему будет удобно работать, и тогда он будет выполнять задачи, которые будут поставлены", – сказал Цыганык.

В итоге эта договоренность не была выполнена и Ребров работает с теми игроками, которые были в Аль-Айне.

Тех футболистов, которых он хотел, ему не дали купить. Ему привезли других футболистов или кто был в команде, селекционная работа была без него согласована и то, что он сейчас делает – это прыгает выше головы,

– заявил журналист.

Также Цыганык рассказал о том, что в контракте Реброва с арабским клубом нет никакой клаусулы и он мечтает возглавить сборную Украины. В августе этого года Ребров получил предложение стать главным тренером национальной команды, но не были решены вопросы с Аль-Айном.

Как я понимаю, Ребров хочет доработать один год контракта, до мая, никакой клаусулы нет. Он получил приглашение возглавить сборную Украины, он хотел уйти, но руководители клуба долго тянули с ответом, а потом сказали, что они хотят, чтобы Ребров доработал год по контракту.



Насколько я знаю, Ребров не собирается оставаться в этом клубе, отработает этот сезон и уже потом будет смотреть, какое развитие событий будет в сборной Украины. У него есть мечта – работать в сборной Украины,

– подытожил Игорь Цыганык.

Ребров и Аль-Айн