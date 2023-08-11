Возвращение в Италию отменяется: клуб Серии А развеял слухи об интересе к Малиновскому

Руслан Малиновский в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. После появления в Марселе нового главного тренера на футболиста сборной Украины не рассчитывают в провансальском клубе.

Накануне появилась информация, что футболист согласовал личный контракт с Торино Оставалось договориться только клубам, однако президент "быков" опроверг это.

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Кажется, переговоры провалились

Несмотря на длительные разговоры, что трансфер должен состояться, президент итальянского клуба Урбано Кайро заявил, что в шорт-листе клуба на усиление состава команды нет полузащитника сборной Украины и этот вопрос никогда не рассматривался:

Я не знаю, как зародились слухи о Руслане Малиновском. Могу гарантировать, что его нет в списке. Мы никогда не вели переговоры с Марселем о его подписании.

10 августа в прессе сообщалось, что переговоры о трансфере Малиновского с Марселя в Торино зашли в тупик. Этим хочет воспользоваться турецкий Бешикташа, предлагающий французам и самому футболисту лучшие условия. Фанаты бронзового призера чемпионата Турции также уже в присущем себе стиле заманивают Руслана в свой клуб. Есть вероятность, что мы увидим Малиновского именно там.

Фанаты Бешикташа приглашают Малиновского в клуб / скриншот комментариев под последним фото Малиновского в инстаграм

Сам же Руслан настроен на возвращение в Италию, однако все может измениться в ближайшие дни.

. Бешикташ является 16-кратным чемпионом Турции, также клуб 10 раз становился победителем Кубка Турции и 9 – Суперкубка. Последние трофеи выигрывали в 2021 году, когда отличились сразу треблом.