Александр Волков доходчиво объяснил подчиненному, что на повышение он может не рассчитывать. В итоге пострадавшему даже ампутировали ухо.

Спортивная жизнь в России продолжает пробивать дно. Особенно впечатляют новости из "культурной столицы" страны-террористки Санкт-Петербурга.

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Российские так называемые СМИ сообщают о скандальной ситуации в шахматном клубе "Петровская тура". Несколько дней назад члены организации отмечали Международный день шахмат.

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Компания расписала алкоголь и вела себя не слишком сдержанно. На праздновании присутствовал президент клуба Александр Волков и один из преподавателей Сергей Видякин.

Во время их разговора учитель попросил у Волкова карьерное повышение, но тот ответил отказом. Похоже, разожженному алкоголем Сергею этого оказалось мало и он толкнул своего шефа.

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Учителя доставили в больницу

Но ведь и Александр был далек от трезвого мышления. В итоге президент клуба взял шахматную доску и начал бить преподавателя. Отякина пришлось госпитализировать.

Как оказалось, учитель получил многочисленные гематомы и ушибы, а его ухо было вынужденно ампутировано. Также врачи зафиксировали острое отравление спиртом. В свою очередь правоохранительные органы задержали президента "Петровской туры", возбудив против него уголовное дело.