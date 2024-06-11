Не усилит конкурента: президент Реала выбрал клуб, куда перейдет Лунин

Слухи о предстоящем уходе Андрея Лунина из Реала набирает все большие скорости. Европейская пресса продолжает сватать украинского голкипера в другие топовые клубы.

Минувший официальный клубный сезон-2023/2024,, может стать последним для Андрея Лунина в мадридском гранде. Хотя украинец имеет действующий контракт с Реалом до конца следующего сезона-2024/2025, но может покинуть "сливочных" значительно раньше.

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Украинский вратарь заинтересовал сразу несколько европейских клубов, среди которых есть мадридское Атлетико и английский Манчестер Юнайтед. В этой два клуба больше всего сватают Андрея.

Правда, свои планы на трансфер Лунина имеет президент "Королевского клуба" Флорентино Перес. Владелец "галактикос" не планирует отпускать Андрея к принципиальному конкуренту Реала – мадридскому Атлетико. Перес не хочет усиливать соперника по Ла Лиге.

Если украинский футболист откажется продлевать контракт с Реалом, то Флорентино Перес даст согласие на трансфер Лунина в МЮ.

Ранее была информация, что "красные дьяволы" уже начали переговоры с Реалом по переходу Лунина. Активные разговоры между клубами должны были начаться после финала ЛЧ-2024 (1 июня). Вроде бы сам футболист тоже не против переехать в Англию.

Луниным также интересуются туринский Ювентус и английский Ньюкасл, который уже получил отказ от Реала.

Заинтересованный клуб закончил сезон на 8-м месте в АПЛ (60 баллов). МЮ стал обладателем Кубка Англии-2023/2024. Благодаря этой победе "красные дьяволы" в новом сезоне будут выступать в еврокубках – Лиге Европы.

Лучший сезон Лунина в Реале