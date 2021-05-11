Трагический инцидент в отеле
Летальный инцидент произошел в пятизвездочном отеле на побережье Коста-Бальена. Около 11:45 утра, когда Педро Гаридо занимался ремонтом элеватора.
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Как впоследствии выяснилось, что Педро Гаридо был президентом андалусского футбольного клуба Херес Индустриаль. Скромный клуб выступал в региональном первом дивизионе.
На место инцидента приехали медики, но спасти пострадавшего не удалось. Смерть мужчины произошла на месте. Национальная полиция уже открыла производство для выяснения обстоятельств аварии. Пока неизвестно, почему лифт, который был остановлен, начал двигаться.
- В клубе уже выразили соболезнования семье погибшего и назвали его человеком, который всегда подавал всем хороший пример в команде. Различные местные футбольные команды также написали посты с соболезнованиями и выразили свое недовольство из-за этого несчастного случая в сторону управляющих отелем.