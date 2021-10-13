Макрона сыграет за команду Variétés C.F., которая проводит благотворительные матчи. Среди игроков команды – легендарные бывшие французские футболисты, а также другие известные звезды.

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В матче 14 октября партнерами Макрона станут Марсель Десаи, Кристиан Карамбе, Руди Гарсия, Сонни Андерсон, Ален Жиресс и другие. А также 71-летний Арсен Венгер.

Сыграют они против команды медиков из больницы Пуасси Сен-Жермен-ан-Ле. Доход от матча пойдет на улучшение условий во французских больницах.

Журналисты отмечают, что Макрон планирует сыграть все 90 минут в этом матче. Однако это еще надо согласовать со службой безопасности.