Макрон зіграє за команду Variétés C.F., яка проводить благодійні матчі. Серед гравців команди – легендарні колишні французькі футболісти, а також інші відомі зірки.

Варте уваги Україна зберігає шанси напряму вийти на чемпіонат світу 2022: що для цього потрібно

У матчі 14 жовтня партнерами Макрона стануть Марсель Десаї, Крістіан Карамбе, Руді Гарсія, Сонні Андерсон, Ален Жиресс та інші. А також 71-річний Арсен Венгер.

Зіграють вони проти команди медиків з лікарні Пуассі Сен-Жермен-ан-Ле. Дохід від матчу піде на поліпшення умов у французьких лікарнях.

Журналісти зазначають, що Макрон планує відіграти усі 90 хвилин в цьому матчі. Однак це ще треба узгодити зі службою безпеки.