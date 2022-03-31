Президент ФИФА рассказал, почему Россию не исключили из организации
Источник:ФиФА
В четверг, 31 марта, в Дохе состоялся Конгресс ФИФА. Организация лишила членства 3 страны, но не Россию.
Инфантино: Исключение Российского футбольного союза из ФИФА – не вариант
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, почему Россию не лишили членства организации.
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Исключение Российского футбольного союза из ФИФА – не вариант,
– заявил глава ФИФА.
"Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и уйти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта", – отметил Инфантино.
Также президент ФИФА нейтрально высказался по поводу сборной России. Он заверил, что отстранение россиян от ЧМ-2022 может приблизить к миру в Украине.
Исключение сборной России и русских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, любящих футбол. Но для нас это было способом приблизить мир,
– добавил специалист.
В ходе Конгресса было принято еще одно абсурдное решение – ФИФА признала русский язык одним из официальных.