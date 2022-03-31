Инфантино: Исключение Российского футбольного союза из ФИФА – не вариант

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, почему Россию не лишили членства организации.

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Исключение Российского футбольного союза из ФИФА – не вариант,

– заявил глава ФИФА.

"Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и уйти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта", – отметил Инфантино.

Также президент ФИФА нейтрально высказался по поводу сборной России. Он заверил, что отстранение россиян от ЧМ-2022 может приблизить к миру в Украине.

Исключение сборной России и русских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, любящих футбол. Но для нас это было способом приблизить мир,

– добавил специалист.

В ходе Конгресса было принято еще одно абсурдное решение – ФИФА признала русский язык одним из официальных.