Идею о том, чтобы Израиль принял ЧМ-2030 по футболу подтвердили и на странице премьер-министра Израиля в твиттере. При этом Израиль должен выступить хозяевами соревнований вместе с арабскими странами в регионе.

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Организация такого турнира может стать неким продолжением "соглашений Авраама" (договор о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами, который был подписан при посредничестве США 13 августа 2020 года). Такое мнение высказал Инфантино.

"Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира по футболу в Израиле и соседних странах? Учитывая подписание "соглашений Авраама", почему бы не провести турнир в Израиле и соседних странах Ближнего Востока, включая Палестину?", – заявил Инфантино.

Стоит отметить, что издание The Telegraph пишет, что речь, среди прочего, идет и о Палестине как соорганизаторе соревнований. Хотя другие мировые издания, освещавшие визит Инфантино в Израиль, об этом не пишут, среди арабских стран акцентируя лишь на ОАЭ. Зато указывают о реакции Палестины на сам визит Инфантино. Дело в том, что он прибыл на открытие "Центра Фридмана за мир через силу" в Израильском музее толерантности. Музей построен на историческом мусульманском кладбище в Иерусалиме, что вызвало волну возмущения мусульман.

ЧМ-2030: где и когда состоится

Стран-хозяев чемпионатов мира по футболу выбирают за 8 лет до проведения турнира накануне старта нового Мундиаля. Поэтому хозяина ЧМ-2030 объявят перед началом чемпионата мира в Катаре 2022 года.

Пока на турнир в 2030 году претендуют совместная заявка четырех стран из Южной Америки (Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили) и заявка Великобритании.

Стоит добавить, что в ФИФА чередуют место проведения турниров в соответствии с континентами. При этом Израиль относится к УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), в то время как все соседние страны – к АФК (Азиатской конфедерации футбола).

В 2026 году чемпионат мира состоится в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории турнир примут сразу три страны.