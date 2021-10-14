Ідею про те, об Ізраїль прийняв ЧС-2030 з футболу підтвердили й на сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю у твіттері. При цьому Ізраїль має виступити співгосподарем змагань разом з арабськими країнами в регіоні.

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Організація такого турніру може стати таким собі продовженням "Угод Авраама" (договір про нормалізацію відносин між Державою Ізраїль і Об'єднаними Арабськими Еміратами, який було підписано за посередництва США 13 серпня 2020 року). Таку думку висловив Інфантіно.

"Чому ми не можемо помріяти про чемпіонат світу з футболу в Ізраїлі та сусідніх країнах? З огляду на підписання "Угод Авраама", чому не провести турнір в Ізраїлі та її сусідніх країнах Близького Сходу, включаючи Палестину?", – заявив Інфантіно.

Варто відзначити, що видання The Telegraph пише, що мова, серед іншого, йде і про Палестину як співгосподарку змагань. Хоча інші світові видання, які висвітлювали візит Інфантіно до Ізраїлю, про це не пишуть, серед арабських країн акцентуючи лише на ОАЕ. Натомість вказують про реакцію Палестини на сам візит Інфантіно. Річ у тім, що він прибув на відкриття "Центру Фрідмана за мир через силу" в Ізраїльському музеї толерантності. Музей побудований на історичному мусульманському цвинтарі в Єрусалимі, що викликало хвилю обурення в мусульман.

ЧС-2030: де і коли відбудеться

Країн-господарів чемпіонатів світу з футболу обирають за 8 років до проведення турніру напередодні старту нового Мундіалю. Відтак господаря ЧС-2030 оголосять перед початком чемпіонату світу в Катарі 2022.

Поки на турнір у 2030 році претендують спільна заявка чотирьох країн з Південної Америки (Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі) та заявка Великої Британії.

Варто додати, що в ФІФА чергують місце проведення турнірів відповідно до континентів. При цьому Ізраїль належить до УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій), у той час як всі сусідні країни – до АФК (Азійської конфедерації футболу).

У 2026 році чемпіонат світу відбудеться в Канаді, США та Мексиці. Це вперше в історії турнір приймуть одразу три країни.