Президент Федерации хоккея Чехии грубо высказался об украинских беженцах

Российские спортсмены продолжают молчать о войне, развязавшейся их страной на территории Украины. Некоторые из атлетов даже поддерживают действия своей власти.

Гадамчик: Спортсмены из России не должны в войне в Украине

Большинство украинских атлетов выступают за отстранение россиян и белорусов от мирового спорта. Пока они продолжают молчать, наши спортсмены теряют свои дома, места для тренировок и соревнований, а самое главное – беспокоятся о своих родных, которые остались в Украине.

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Некоторые спортсмены находятся на фронте, мужественно защищая страну. С 24 февраля погибли 58 представителей украинского спорта.

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик поделился мнениями об отстранении российских спортсменов. Он считает, что они не имеют отношения к войне, которую развязала Россия.

"Я думаю, что у Европы есть более сильные инструменты для борьбы с российским правительством. То, что россияне не могут играть на чемпионате мира, морально правильно, с другой стороны, чемпионат пострадал.

И те игроки не виноваты в войне в Украине. Они могут сказать такому диктатору, как Путин, что они с ним не согласны. Но это все, что они могут сделать", – отметил специалист.

"Почему они здесь, а не дома на войне"

Но это не все, Гадамчик нагло высказался об украинских беженцах, вынужденно переехавших в Чехию. Похоже, что глава Федерации хоккея не понимает, что люди убегали от войны, а не от бедности.

Эта политика – дерьмо. Я не знаю всех объективных причин войны. Но для меня самое главное, что невинные люди всегда страдают. Мне больно, и мне жаль видеть разбомбленные города, убитые люди и страдания детей. Но в то же время украинцы ездят на автомобилях самых роскошных марок. Интересно, почему они здесь, а не дома на войне? Я не согласен с войной и происходящим в Украине. Но запретить ли нашим людям играть в России? Я бы этого не сделал,

– заявил Гадамчик.

"Россияне ограничены, потому что воспитываются там всю жизнь"

Доминик Гашек, баллотировавшийся на пост президента хоккейной ассоциации, хотел бы, чтобы чешский парламент принял закон о запрете работать чехам в России. Однако Гадамчик с этим не согласен.

"Он уже называл Овечкина подонком... Когда ты не живешь в той стране, у тебя там нет семьи, тебе легко что-то сказать. Но когда власть начинает сажать или преследовать людей за то, что они выражают свое мнение, это неправильно.

Россияне ограничены, потому что воспитываются там всю жизнь. Им нужно было бы выходить на улицы, как в 1980-х вся наша страна сделала и свергла коммунизм. Но у россиян нет на это сил, потому что вокруг солдаты. Мы не будем наказывать наших спортсменов при желании уехать в Россию", – добавил чех.