Гадамчик: Спортсмени з Росії не винні у війні в Україні

Більшість українських атлетів виступають за відсторонення росіян та білорусів від світового спорту. Бо поки вони продовжують мовчати, наші спортсмени втрачають свої домівки, місця для тренувань та змагань, а найголовніше – турбуються за своїх рідних, які залишилися в Україні.

Читайте також "Спорт – це мир": Різатдінова роздратована байдужістю атлетів з Росії

Дехто зі спортсменів перебуває на фронті, мужньо захищаючи країну. Від 24 лютого загинули 58 представників українського спорту.

Президент Федерації хокею Чехії Алоїс Гадамчик поділився думками щодо відсторонення російських спортсменів. Він вважає, що вони не причетні до війни, яку розв'язала Росія.

"Я думаю, що Європа має сильніші інструменти для боротьби з російським урядом. Те, що росіяни не можуть грати на чемпіонаті світу, морально правильно, з іншого боку, чемпіонат постраждав.

І ті гравці не винні у війні в Україні. Вони можуть сказати такому диктатору, як Путін, що вони з ним не згодні. Але це все, що вони можуть зробити", – зазначив фахівець.

"Чому вони тут, а не вдома на війні"

Та це не все, Гадамчик хамовито висловився про українських біженців, які вимушено переїхали до Чехії. Схоже, що очільник Федерації хокею не розуміє, що люди тікали від війни, а не від бідності.

Ця політика – лайно. Я не знаю всіх об’єктивних причин війни. Але для мене найголовніше те, що невинні люди завжди страждають. Мені боляче, і мені шкода бачити розбомблені міста, вбитих людей і страждань дітей. Але в той же час українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Цікаво, чому вони тут, а не вдома на війні? Я не згоден з війною і тим, що відбувається в Україні. Але заборонити нашим людям грати в Росії? Я б цього не зробив,

– заявив Гадамчик.

"Росіяни обмежені, бо виховуються там все життя"

Домінік Гашек, який балотувався на пост президента хокейної асоціації, хотів би, щоб чеський парламент ухвалив закон про заборону працювати чехам в Росії. Проте Гадамчик з цим не погоджується.

"Він уже називав Овечкіна покидьком... Коли ти не живеш у тій країні, у тебе там немає сім’ї, тобі легко щось сказати. Але коли влада починає саджати або переслідувати людей за те, що вони висловлюють свою думку, це неправильно.

Росіяни обмежені, бо виховуються там все життя. Їм потрібно було б виходити на вулиці, як у 1980-х вся наша країна зробила і повалила комунізм. Але в росіян немає на це сил, бо навкруги солдати. Ми не будемо карати наших спортсменів за бажання поїхати в Росію", – додав чех.