Федерация биатлона Украины разъяснила ситуацию с биатлонисткой, сбежавшей в Россию

Президент ФБУ Иван Крулько отреагировал на информацию о возвращении в сборную Украины Екатерины Бех. Функционер дал четкий ответ в отношении российских легионеров.

Накануне в СМИ появилась информация, что Федерация биатлона Украины намерена вернуть Екатерину Бех в состав сборной. Об этом рассказал комментатор Суспильного Андрей Столярчук во время трансляции чемпионата мира в Обергофе.

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Крулько: Легионеров из России не приглашаем

Президент ФБУ Иван Крулько прокомментировал неожиданный инсайд о возвращении Бех. По его словам, федерация не рассматривает возможность привлечения российских легионеров, а будет делать ставку исключительно на собственных питомцев.

Моя позиция как президента Федерации биатлона Украины по этому поводу заключается в том, что мы должны полагаться на развитие украинского биатлона, чем я лично и занимаюсь. Россиян за их преступления против Украины простить нельзя. И я могу четко сказать, что легионеров из России, которые могут стремиться сменить гражданство на украинское, мы не приглашаем, и таких переговоров вести не будем.

– заверил президент ФБУ.

Кроме того, Крулько отметил, что с каждым украинским биатлонистом будет проведен отдельный разговор, в ходе которого будет выяснена позиция спортсмена по военной агрессии. Однако обращения от Беха или другого биатлониста или биатлонистки не было.

"Но что касается граждан Украины, имеющих украинский паспорт, полученный решением Президента Украины, то по ним действует Конституция Украины, которую мы нарушать не имеем права. Такие граждане могут обращаться в Федерацию биатлона Украины или Министерство молодежи и спорта Украины, и каждое такое обращение мы обязаны рассматривать, но могу заверить, что информация, что кто-то уже вернулся или вот-вот вернется в сборную Украины, является неправдой.

Более того, меня лично будет интересовать публичная позиция каждого украинского спортсмена, желающего выступать за сборную, относительно его отношения к стране-агрессору. Если такой спортсмен хочет даже просто начать разговор о выступлении в сборной, он должен четко высказать свою позицию на этот счет. И я хочу опровергнуть, что якобы кто-то из спортсменов обращался в Федерацию биатлона Украины с подобными просьбами. Никакого обращения от спортсмена или спортсменки, которые выступали или хотят выступать за Украину в будущем, у меня нет", – заявил Крулько.

Напомним, Екатерина Бех родилась в Хабаровском крае. В 2018 году она получила паспорт. Тогдашний президент ФБУ Владимир Бринзак объяснил получение гражданства Бех "украинским этническим происхождением". Впрочем, когда началась война, Екатерина забыла о своем происхождении и бежала в Россию.

Во враждебном государстве она получила статус беженки и собирала документы по восстановлению гражданства РФ. В августе прошлого года Бех была включена в состав сборной Московской области. Вторжение России она, естественно, не осудила.