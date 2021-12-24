Президент Дженоа озвучил главную цель, которая стоит перед тренерским штабом Шевченко
Источник:Calciomercato
Президент Дженоа Альберто Дзангрилло назвал главную цель для тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Задача не из легких.
Главная цель Шевченко во главе Дженоа – оставить за собой прописку в Серии А по итогам этого сезона.
К слову Это требует мужества, – президент Дженоа рассказал о работе Шевченко
"У Дженоа есть проблемы, но сейчас они не зависят от переходного периода. Команда пытается быть конкурентоспособной в Серии А, поэтому главная цель – сохранить прописку", – начал порезидент Дженоа.
Альберто Дзангрилло признался, что поражение от Сампдории в 17-м туре Серии А нанесло клубу болезненную травму.
"Проигрыш в генуэзском дерби нанес нам очень болезненную травму (Дженоа проиграла Сампдории 1:3, – ред.), как и случается после всех дерби. После этого матча мы сразу пообщались с Джошем Уандером (инвестор Дженоа, – ред.). Также мы показали Йоганнесу Шпорсу (генеральный менеджер Дженоа, – ред.) свое видение выхода из этой ситуации", – заявил он.
Текущая ситуация для Дженоа
- В текущем сезоне Серии А Дженоа занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Ближайший матч в чемпионате Италии команда Шевченко проведет на выезде против Сассуоло 6 января.
- Украинский специалист возглавил "грифонов" в ноябре 2021-го года. Под руководством Шевченко Дженоа добыла два очка из семи матчей чемпионата Италии.