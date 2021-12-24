Президент Дженоа озвучил главную цель, которая стоит перед тренерским штабом Шевченко

Президент Дженоа Альберто Дзангрилло назвал главную цель для тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Задача не из легких.

Главная цель Шевченко во главе Дженоа – оставить за собой прописку в Серии А по итогам этого сезона.

К слову Это требует мужества, – президент Дженоа рассказал о работе Шевченко

"У Дженоа есть проблемы, но сейчас они не зависят от переходного периода. Команда пытается быть конкурентоспособной в Серии А, поэтому главная цель – сохранить прописку", – начал порезидент Дженоа.

Альберто Дзангрилло признался, что поражение от Сампдории в 17-м туре Серии А нанесло клубу болезненную травму.

"Проигрыш в генуэзском дерби нанес нам очень болезненную травму (Дженоа проиграла Сампдории 1:3, – ред.), как и случается после всех дерби. После этого матча мы сразу пообщались с Джошем Уандером (инвестор Дженоа, – ред.). Также мы показали Йоганнесу Шпорсу (генеральный менеджер Дженоа, – ред.) свое видение выхода из этой ситуации", – заявил он.

Текущая ситуация для Дженоа