Одесский Черноморец мог сменить владельца. Клуб пыталась купить американская компания Allrise Capital, которая стала владельцем стадиона "Черноморец".

Стадион "Черноморец" в Одессе продали в мае 2020 года. Сооружение, которое перед тем оценивали в 1,14 миллиарда гривен, удалось продать на аукционе лишь с 21 попытки за 193,8 миллиона гривен. Победителем стала зарегистрированная в США компания Allrise Capital.

Уже после этого в СМИ появилась информация, что владельцы Allrise Capital не прочь купить и сам футбольный клуб. По данным "ТаТоТаке", они предложили президенту "моряков" Леониду Климову около 5 миллионов евро. Но тот отказался продать Черноморец.

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Однако остается проблема, где команда продолжит выступления в 2021 году. Пока договориться об аренде стадиона еще не удалось. Нельзя проводить матчи и на стадионе "Спартак", ведь там нет необходимого освещения для матчей. Есть проблемы и со стадионом на клубной базе, ведь там всего 500 мест на трибунах. Такое количество подходит для матчей Второй лиги, но не для выступлений в Первой лиге.

О банкротстве Черноморца

Рассказали также и детали о банкротстве Черноморца. В суде рассматривается дело о банкротстве Частного акционерного общества "Футбольный клуб "Черноморец". Вместо этого клуб зарегистрирован как Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Черноморец". Все эти структуры между собой связаны, но на выступлении одесситов не должно было бы сказаться. Финансирование клуба осуществляется и в дальнейшем. И вскоре команда должна собраться и начать подготовку к сезону.