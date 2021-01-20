Одеський Чорноморець міг змінити власника. Клуб намагалася купити американська компанія Allrise Capital, яка стала власником стадіону "Чорноморець".

Стадіон "Чорноморець" в Одесі продали у травні 2020 року. Споруду, яку перед тим оцінювали в 1,14 мільярда гривень, вдалося продати на аукціоні лише з 21 спроби за 193,8 мільйона гривень. Переможцем стала зареєстрована в США компанія Allrise Capital.

Вже після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що власники Allrise Capital не проти купити й сам футбольний клуб. За даними "ТаТоТаке", вони запропонували президенту "моряків" Леоніду Климову близько 5 мільйонів євро. Але той відмовився продати Чорноморець.

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Однак залишається проблема, де команда продовжить виступи у 2021 році. Поки домовитися про оренду стадіону ще не вдалося. Не можна проводити матчі і на стадіоні "Спартак", адже там немає необхідного освітлення для матчів. Є проблеми й зі стадіоном на клубній базі, адже там лише 500 місць на трибунах. Така кількість підходить для матчів Другої ліги, але не для виступів у Першій лізі.

Про банкрутство Чорноморця

Розповіли також й деталі про банкрутство Чорноморця. В суді розглядається справа про банкрутства Приватного акціонерного товариства "Футбольний клуб "Чорноморець". Натомість клуб зареєстрований як Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Чорноморець". Всі ці структури між собою пов'язані, але на виступі одеситів не мало б позначитися. Фінансування клубу здійснюється і надалі. І невдовзі команда має зібратися та розпочати підготовку до сезону.