Президент черниговской Десны назвал условия для возрождения клуба

Черниговская Десна прекратила свои выступления в чемпионате Украины в начале 2022 года из-за полномасштабного вторжения. Но президент Владимир Левин допускает возрождение клуба.

При этом возрождение клуба возможно уже даже в сезоне 2023-2024. Впрочем, для этого есть ряд необходимых предпосылок.

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При каких условиях Десна может возродиться

Президент признался, что решения по следующему сезону в клубе еще нет. Для этого должен произойти целый ряд событий.

Главное из них – победа Украины в войне с агрессором. После этого необходимо начать строительство академии, собрать команду – не только футболистов, но и обслуживающего их персонала.

– объяснил Владимир Левин.

Кроме того, он поблагодарил Вооруженные Силы Украины за их героизм и в частности за освобождение Черниговской области. Мол, это была одна из первых серьезных побед на войне и очень положительно повлияла на моральный дух украинцев.

Рябоконь в ВСУ

Также президент Десны рассказал и об Александре Рябоконе, который тренировал клуб в течение 10 лет – с 2012 по 2022 год. После полномасштабного вторжения России тренер присоединился к терробороне ВСУ.

С Рябоконем в последний раз общались где-то два с половиной месяца назад. Вступление в терроборону – серьезный и мудрый шаг с его стороны. Я его полностью поддерживаю,

– рассказал Владимир Левин.

Резюмируя, он отметил, что если удастся запустить академию, то на возрождение клуба уйдет около 3 месяцев. Президент уверяет: на самом деле это не очень сложный процесс.

Черниговская Десна