При цьому, відродження клубу можливе вже навіть у сезоні 2023-2024. Втім, для цього є низка необхідних передумов.

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За яких умов Десна може відродитися

Президент зізнався, що рішення щодо наступного сезону в клубі ще немає. Для цього має відбутися ціла низка подій.

Головне з них – перемога України у війні з агресором. Після цього необхідно розпочати будівництво академії, зібрати команду – не тільки футболістів, а й персоналу, який їх обслуговує,

– пояснив Володимир Левін.

Крім того, він подякував Збройним Силам України за їхній героїм та зокрема за звільнення Чернігівської області. Мовляв, це була одна з перших серйозних перемог на війні та дуже позитивно вплинула на моральний дух українців.

Рябоконь у ЗСУ

Також президент Десни розповів і про Олександр Рябоконя, який тренував клуб протягом 10 років – з 2012 до 2022 року. Вже після повномасштабного вторгнення Росії тренер приєднався до тероборони ЗСУ.

З Рябоконем востаннє спілкувалися десь два з половиною місяці тому. Вступ до тероборони – серйозний та мудрий крок з його боку. Я його повністю підтримую,

– розповів Володимир Левін.

Резюмуючи, він зазначив, що коли вдасться запустити академію, то на відродження клубу піде близько 3 місяців. Президент запевняє: насправді, це не дуже складний процес.

Чернігівська Десна