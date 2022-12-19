Президент Аргентини на своїй сторінці у Твіттер звернувся до Володимира Путіна. Він віддячив йому за привітання з перемогою його країни на чемпіонаті світу-2022.

Варте уваги Марадона радіє на небесах: тренер Аргентини присвятив перемогу легенді футболу

Збірна Аргентини у фіналі мундіалю у Катарі здолала у серії пенальті Збірну Франції, після того, як не змогли визначити переможця в основний та додатковий час (3:3). Альберто Фернандез подякував Путіну та відзначив, що світ потребує миру, який Росія не дарує оточуючим:

"Дякую за привітання, президенте Путін. Нехай радість, яка сьогодні об'єднує Аргентину з багатьма народами світу буде прикладом. Наше суспільство потребує єдності та миру", – написав президент Аргентини.

Альберто Фернандез також зробив репост публікації Міністерства закордонних справ Росії, де вказується, що між політиками відбулася телефонна розмова.