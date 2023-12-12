Хотел плюнуть в лицо: президент турецкого клуба прокомментировал свои действия во время избиения судьи

В понедельник, 11 декабря, состоялся футбольный матч между Анкарагюджю и Ризеспором в турецкой Суперлиге. Поединок закончился со счётом 1:1.

Уже после финального свистка произошли события, ставшие главным скандалом дня в футболе. Владелец Анкарагюджю выбежал на поле и ударил арбитра матча, а находившиеся рядом люди начали добивать рефери ногами.

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Президент Анкарангюджю не согласен с обвинениями

Из-за этого Федерация футбола Турции приняла решение приостановить чемпионат. Правоохранительные органы занимаются идентификацией всех причастных к агрессии, а также задержали главного виновника инцидента.

Президент Анкарагюджю Фарук Коджа прокомментировал произошедшие событие. Он заявил, что не принимает выдвинутые обвинения и заявил, что не хотел избивать арбитра, а его целью было плюнуть тому в лицо:

Я понимаю выдвинутое против меня обвинение. Я написал объяснения в прокуратуру и правоохранительные органы по этому вопросу. Повторяю все дословно. Я категорически не принимаю предъявленное против меня обвинение. Этот инцидент возник из-за неправильных решений и провокационного поведения арбитра. Моей целью было словесно отреагировать на действия рефери и плюнуть ему в лицо. Но получился удар по лицу...



Правда, пощечина, которую я дал, не может стать причиной перелома. После той пощечины рефери постоял секунд пять-десять, а затем упал на землю. Из-за болезни сердца меня сразу вывели с места происшествия. О каких-либо других событиях, кроме этого, мне неизвестно. Вот и все, что я могу сказать.

Отметим, что пока неизвестно, какие санкции могут угрожать клубу и владельцу Анкарагюджю, но ФФТ требует самого жесткого наказания.