Бронзовый призер чемпионата мира 2021 по биатлону в женской эстафете Дарья Блашко не вошла в состав сборной Украины на следующий сезон.
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Крулько рассказал о будущем Блашко
Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько объяснил, почему 28-летняя Дарья Блашко решила приостановить карьеру.
"Я вам скажу, что я имел с Дашей Блашко недавно встречу, это было на прошлой неделе. Мы с ней имели достаточно длительный разговор. Даша Блашко окончательное для себя решение, я так думаю, еще примет, но пока на данный момент могу сказать, что у нее есть желание отдохнуть от биатлона. Это ее личное желание.
Мы создали ей возможности и условия для тренировки, но очевидно, что здоровье... Спорт высоких достижений с одной стороны держит спортсменов в хорошем здоровье, но травмы накапливаются, которые не позволяют выступать на международном уровне", – сказал Крулько.