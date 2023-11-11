Праздник с горьким привкусом: Месси презентовал "Золотой мяч" перед болельщиками Интера – видео

В предпоследний день октября Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Лишь 11 ноября аргентинский футболист показал его вживую американской публике.

11 ноября Интер Майами провел товарищеский матч против Нью-Йорка. Перед поединком прошла красивая презентация "Золотого мяча" от капитана Интера Лионеля Месси, для которого он стал уже восьмым в карьере.

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Праздничная церемония с проигранным матчем

Церемония прошла на футбольном поле переполненного стадиона DRV PNK Stadium. Для этого праздничного события на газоне устлали специальные дорожки. Месси произнес речь и показал всех свой очередной трофей под бешеные аплодисменты собравшихся на арене болельщиков.

Видео из презентации "Золотого мяча" Месси в Майами

Очень красивая презентация продолжилась не столь классным товарищеским матчем от Интер Майами. Хозяева поля вместе с Месси пропустили по голу в каждом из таймов. Зато ответили сопернику только одним мячом. В конце встречи Робинсон отквитал один гол после ассиста Бускетса и установил окончательный счет встречи 1:2.

Лионель отыграл полный поединок, но не сумел отличиться результативными действиями и спасти команду от поражения.

Напомним, что Интер не сумел пробиться в плей-офф МЧС. За 34 тура клуб из Майами набрал 34 балла и занял предпоследнее 14 место.

Месси провел в своем первом неполном сезоне за новую команду 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистам. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.