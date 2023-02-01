Аутсайдер АПЛ интересно презентовал Забарного с помощью компьютерной игры: оригинальное видео

В последний день января 2023 киевское Динамо продало Илью Забарного в Борнмут. Английский клуб решил оригинально презентовать украинца.

Клуб, борющийся за выживание в АПЛ, усилил свое защитное звено молодым, но уже опытным защитником Динамо. Илья Забарный подписал контракт до 30 июня 2028 года.

К теме Станет украинским ужасом для нападающих в АПЛ: Забарный определился с игровым номером в Борнмуте

По мотивам "Футбольного менеджера"

В Борнмуте выступит под новым для себя номером. Напомним, что в киевском Динамо центральный защитник играл с 25-м номером на спине.

Английский клуб решил оригинально презентовать украинского новичка через виртуальную игру "Футбольный менеджер 2023", где Илья уже является футболистом "вишен".

Видео презентации Забарного в Борнмуте

Клубы не разглашают финансовые детали контракта. Но по разной информации СМИ, Динамо получит за продажу Забарного около 25 миллионов евро плюс бонусы, а также 20% от последующей продажи Ильи.

Забарный стал пятым украинцем, выступающим в АПЛ. В одной из лучших лег мира уже выступают Зинченко, Миколенко, Ярмолюк и Мудрик.

Илья Забарный вместе с Борнмутом будет бороться за выживание в АПЛ. Клуб занимает 18 место среди 20 клубов английского первенства, имея в своем активе всего на 2 балла больше, чем набрали Эвертон и Саутгемптон, которые идут позади "вишен".

Пока неизвестно, увидеть ли мы дебют Забарного в матче Борнмута против Брайтона, который запланирован на 4 февраля.