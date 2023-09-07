Вернулся домой: фаны Севильи заставили Рамоса заплакать во время презентации – эмоциональные видео

Серхио Рамос после 18 лет перерыва возвращается на стадион "Рамон Санчес Писхуан". Севилья и болельщики клуба устроили очень теплый прием своему воспитаннику.

Фаны Севильи довольно неоднозначно приняли факт возвращения Серхио Рамоса в клуб. Однако презентация звездного защитника и воспитанника команды прошла не при пустых трибунах.

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Теплая презентация для звездного защитника

Сразу несколько десятков болельщиков "красно-белых" пришли на стадион, чтобы поздравить Рамоса с возвращением домой. Безумный ажиотаж создал большие очереди на входах стадиона и у трибун.

Фанаты Севильи поздравили Рамоса: смотрите видео

Такая презентация изрядно тронула 37-летнего футболиста, который не смог сдержать слез. По видео видно, что Серхио рад возвращению в родной клуб. В новом-старом клубе испанец будет выступать под привычным 4-м номером.

Рамоса презентовали в Севилье: смотрите видео

Видео презентации Рамоса в Севилье

Четверка преследует Рамоса на его футбольном пути. Защитник даже 4 сентября перешел в Севилью из французского ПСЖ, за который он выступал с июля 2021-го (58 поединков – 6 мячей и 1 голевая передача).

В родной клуб Серхио вернулся в виде свободного агента.

Центрбек уже имеет за своей спиной 49 сыгранных матчей в футболке Севильи, у которых отличился 3 голами. За первую команду Севильи испанский футболист начал выступать с июля 2004, а уже в конце августа 2005 перешел в Реал. Теперь Серхио сможет улучшить свою статистику в красно-белой форме.

Такое возвращение Рамоса особенно не только для Севилии. Многие фанаты будут ждать матча против Реала, с которым Серхио провел целых 671 поединок (101 гол и 40 ассистов). Первый очный матч поединок состоится 22 октября.

Новый-старый клуб Рамоса провально приступил к новому сезону Ла Лиги. В трех турах команда не набрала ни одного балла и идет последней в таблице. Уже 17 сентября Серхио может провести свой первый матч по возвращении в родной клуб.