Больше, чем финал ЧМ-2022: презентация Роналду в Аль-Насре собрала 3 миллиарда просмотров
Источник:твиттер Педру Сепулведы
Переезд Криштиану в Саудовскую Аравию произвел большой фурор в этой стране. Представление португальца в онлайне просмотрело три миллиарда фанатов.
В конце 2022 Криштиану Роналду определился с новым клубом. Легендарный португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии, подписав контракт с Аль-Насром.
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3 января прошла презентация португальца как игрока клуба. Она вызвала резонанс у футбольного сообщества, особенно в самой Саудовской Аравии.
Как сообщает журналист Педру Сепулведа, аудитория просмотра презентации Роналду достигла 3 миллиардов зрителей. Трансляцию в онлайне смотрели по 40 разным каналам мира.
По этому показателю представление Криштиану даже превысило аудиторию финала ЧМ-2022. За битвой между Аргентиной и Францией наблюдало более двух миллиардов любителей футбола.
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Достижения Роналду в футболе
Напомним, что CR7 является самым популярным пользователем соцсети Instagram. На его страницу подписалось 529 миллионов пользователей. За свою карьеру в Спортинге, МЮ, Реале и Ювентусе Роналду выиграл более 30 трофеев.
На его счету пять побед в Лиге чемпионов, семь чемпионств в Англии, Испании и Италии вместе, а также победа на Евро-2020 со сборной Португалии. Также CR7 является обладателем пяти Золотых Мяч, уступая по этому показателю только Лионелю Месси (7).
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Роналду в сезоне 2022-2023
- Этот сезон Роналду начинал в Манчестер Юнайтед, но во время ЧМ-2022 разорвал с клубом контракт по обоюдному согласию.
- Все из-за интервью, в котором Криштиану раскритиковал "красных дьяволов" и тренера Эрика тен Хага.
- В первой части сезон Роналду провел 16 поединков, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
- На ЧМ-2022 он забил 1 гол в пяти матчах.
- Его Португалия остановилась в четвертьфинале, проиграв Марокко (0:1).