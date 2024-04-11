Два шедевра в ворота Лунина претендуют на награду "Гол недели" в Лиге чемпионов: видео

В течение 9-10 апреля состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. По их результатам пресс-служба УЕФА выбрала четверку лучших забитых мячей, которые претендуют на звание "Гол недели".

Команды в четырех матчах продемонстрировали заоблачную результативность. Всего было забито 18 голов, поэтому претендентов на попадание в подборку было много.

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Лучшие голы недели в ЛЧ

В итоге, УЕФА выбрала четыре забитых мяча, каждый из которых претендует на звание шедевра. К сожалению, два из них были забиты в ворота голкипера сборной Украины Андрея Лунина, однако шансов на спасение у него почти не было.

Окончательный список претендентов на звание лучший гол недели в Лиге чемпионов выглядит так:

Фил Фоден с невероятной пушкой в ворота Реала

Федерико Вальверде, который сравнял счет в матче с Манчестер Сити фантастическим ударом в нижний угол

Рафинья с голом в ворота ПСЖ после феноменальной передачи Педри

Йошко Гвардиол с первым голом в карьере за Манчестер Сити, который получился очень эффектным.

Смотрите видео с лучшими голами недели в Лиге чемпионов

Отметим, что отдать свой голос за лучший гол недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА

. На этой неделе команды повторили исторический рекорд по количеству голов в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов. До этого столько же было забито в сезоне-2010/2011. Абсолютным рекордом является 19 голов в кампании-1956/1957, но тогда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов.

Напомним, что ответные матчи состоятся 16-17 апреля. Все поединки начнутся в 22:00.