Команды в четырех матчах продемонстрировали заоблачную результативность. Всего было забито 18 голов, поэтому претендентов на попадание в подборку было много.
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Лучшие голы недели в ЛЧ
В итоге, УЕФА выбрала четыре забитых мяча, каждый из которых претендует на звание шедевра. К сожалению, два из них были забиты в ворота голкипера сборной Украины Андрея Лунина, однако шансов на спасение у него почти не было.
Окончательный список претендентов на звание лучший гол недели в Лиге чемпионов выглядит так:
- Фил Фоден с невероятной пушкой в ворота Реала
- Федерико Вальверде, который сравнял счет в матче с Манчестер Сити фантастическим ударом в нижний угол
- Рафинья с голом в ворота ПСЖ после феноменальной передачи Педри
- Йошко Гвардиол с первым голом в карьере за Манчестер Сити, который получился очень эффектным.
Смотрите видео с лучшими голами недели в Лиге чемпионов
Отметим, что отдать свой голос за лучший гол недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА
Напомним, что ответные матчи состоятся 16-17 апреля. Все поединки начнутся в 22:00.