"Сине-желтая" награда: украинец четвертый раз подряд может стать лучшим игроком месяца в Жироне

Каталонская Жирона в феврале 2024 года провела 4 матча. В них "красно-белые" одержали лишь одну победу, но продолжают сенсационно удерживать вторую строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

По итогам этих поединков были выбраны четыре игрока, которые претендуют на звание лучшего футболиста месяца в команде. Среди них нашлось место и украинцу.

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Украинцы продолжают феерить в Ла Лиге

Полузащитник Виктор Цыганков в феврале провел все матчи в стартовом составе, в которых забил два мяча, один из которых стал юбилейным 200-м для каталонской команды в элитном дивизионе чемпионата Испании.

Это позволило украинскому игроку претендовать на почетную награду вместе с вратарем Пауло Гассанигой, защитником Эриком Гарсией и вингером Савио. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Отметим, что предыдущие три месяца подряд лучшим футболистом в Жироне признавали Артема Довбика. Он в феврале трижды выходил на поле, но результативными действиями не отличался.

. Виктор Цыганков в сезоне-2023/2024 провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Следующий поединок Жирона сыграет 3 марта на выезде против Мальорки, стартовый свисток прозвучит в 19:30.