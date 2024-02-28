На видео также попали и украинские игроки. Виктор Цыганков и Артем Довбик поделились, кому отдают предпочтение.

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Кому отдали предпочтение украинские игроки

Интересно, что никто из них не отметил легендарного нападающего и земляка Андрея Шевченко как своего кумира.

Виктор Цыганков выбирает французского полузащитника Зинедина Зидана своим фаворитом, тогда как для Артема Довбыка примером служит шведский форвард Златан Ибрагимович.

Кумиры Цыганкова и Довбыка: смотрите видео

Выступления игроков в нынешнем сезоне

В текущем сезоне Виктор Цыганков принял участие в 21 матче чемпионата Испании, где забил 6 голов и совершил 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Артем Довбик забил 14 мячей и сделал 5 ассистов в 24 поединках Ла Лиги.

Украинские футболисты продемонстрировали разный уровень игры в матче против Райо Вальекано: Цыганков забил гол, тогда как Довбик был заметен несколькими неудачными попытками.



