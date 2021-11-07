Претендент на премию Пушкаша: игрок в Словении забил великолепным ударом через себя – видео

Красивый гол был забит в матче Радомле – Целье в чемпионате Словении. Не каждый день увидишь взятие ворот после удара через себя.

Один из самых красивых голов в футболе

В середине первого тайма хозяева первыми открыли счет в матче. Первый гол Радомле стал настоящим украшением поединка.

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На 21-й минуте хозяева начали атаку с фланга. На заброс в штрафную Целье откликнулся нападающий Гедеон Гузина. Форвард был прикрыт двумя защитниками соперника, но сумел обработать сложную передачу. Он принял мяч на грудь и без раздумий пробил, хотя находился спиной к воротам гостей.

Мяч по невероятной траектории залетел во владение Целье. Вратарь отреагировал на выстрел, но дотянуться до мяча не смог. Не каждый день можно увидеть такие безумные голы. Комментатор матча не сдерживал эмоций, он остался поражен после такого взятия ворот.

Безумный гол в чемпионате Словении: видео

К слову, поединок завершился победой Радомле со счетом 3:2. Триумфатор встречи с 16 очками занимает предпоследнее 9 место в таблице словенского чемпионата.