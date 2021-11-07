Один із найкрасивіших голів у футболі

У середині першого тайму господарі першими відкрили рахунок у матчі. Перший гол Радомлє став справжньою окрасою поєдинку.

Дивіться також Увірвались на поле з фаєрами: розлючені фанати Минаю ледь не зірвали матч – відео

На 21-й хвилині господарі розпочали атаку з флангу. На закидання у штрафний Цельє відгукнувся нападник Гедеон Гузіна. Форвард був прикритий двома захисника суперника, але зумів обробити складну передачу. Він прийняв м'яч на груди та без роздумів пробив, хоча перебував спиною до воріт гостей.

М'яч за неймовірною траєкторією залетів у володіння Цельє. Воротар зреагував на постріл, але дотягнутись до м'яча не зміг. Не щодня можна побачити такі шалені голи. Коментатор матчу не стримував емоцій, він залишився вражений після такого взяття воріт.

Шалений гол у чемпіонаті Словенії: відео

До слова, поєдинок завершився перемогою Радомлє з рахунком 3:2. Тріумфатор зустрічі з 16 очками посідає передостаннє 9 місце у таблиці словенського чемпіонату.