Гол года в Нидерландах

Автором первого из голов в составе победителей стал нападающий Сирил Нгонге. 21-летний бельгиец откликнулся на навес с левого фланга и ударом пяткой слета оставил не у дел защитника и вратаря команды соперников.

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Голкипер АЗ Алкмар Питер Йенсен Виндаль совершил эффектный сэйв, но достать мяч так и не смог.

Видео гола Нгонге

Болельщики в сети соглашаются, что этот гол, забитый ударом скорпиона, должен претендовать на награду имени Пушкаша как лучший гол года.