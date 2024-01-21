А как же нейтральность: пресс-служба US Open стала частью пропаганды "русского мира" – фото

В воскресенье, 21 января, Марта Костюк впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал турнира серии Grand Slam. В этот день на Открытом чемпионате Австралии она обыграла "нейтральную" Марию Тимофееву.

На корте украинка показала невероятный уровень игры и деклассировала соперницу со счетом 6:2, 6:1. Также Марта продемонстрировала свою гражданскую позицию и отказалась делать совместное фото с представительницей России до матча и не пожала ей руку после завершения.

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Невероятный позор для US Open

Пресс-служба US Open после победы украинки поздравила Марту с выходом в 1/4 финала Australian Open в своих соцсетях. Однако у фамилии и имени россиянки, которая выступает в "нейтральном" статусе и не имеет никаких национальных признаков – нарисовала "триколор".



Пресс-служба US Open использовала флаг России / скриншот из соцсетей турнира

Тем самым в очередной раз было доказано, что игра в "нейтральность" – это бред и не имеет никакого смысла, ведь все понимают представители какой страны выходят на корт и, по факту, никаких ограничений спортсмены из страны-террористки и ее союзника не имеют, чем по полной пользуется Россия в продвижении "русского мира" через спорт.

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На такую отвратительную ошибку (или нет?) отреагировала Марта Костюк. Она еще раз напомнила, что россиянам не место на соревнованиях, ведь понятия "нейтральности" не существует.

Как вы знаете, с начала полномасштабной войны мы вели борьбу за отстранение российских и белорусских спортсменов. Сейчас они выступают в нейтральном статусе. То есть без флагов. Мы неоднократно задавали вопрос, что такое статус нейтрального спортсмена. Ибо его фактически не существует:

не раз эти спортсмены сами говорили, что все знают, какие страны они представляют.

руководство их стран постоянно говорит, что это их спортсмены и мир об этом знает.

международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены.

у многих спортсменов в соцсетях висит их флаги.

Вот сегодня, после моей победы над спортсменкой из страны-агрессора, на официальном ресурсе одного из самых крупных теннисных турниров мира был опубликован российский флаг.

Сегодня 697-й день полномасштабной войны, а спортивный мир продолжает продвигать страну-убийцу и страну, которая используюзует своих спортсменов как часть убивающей пропаганды.

Я призываю представителей СМИ, чиновников, спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для промотирования "русского мира",

– написала Костюк.



Костюк отреагировала на зашквар прессслужбы US Open / фото со сторис Марты

Отметим, что пост провисел около 4 часов, и только после этого был исправлен.

. В четвертьфинале Australian Open Марта Костюк сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гофф. Матч состоится 23 января.

Также участие в турнире продолжают принимать Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые 22 января выйдут на корт и будут пытаться пробиться в восьмерку лучших. В случае успеха состоится "сине-желтое" дерби, что гарантирует Украине первую в истории представительницу в полуфинале Australian Open.