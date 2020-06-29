"Овьедо" украинского голкипера Андрея Лунина уступило "Нумансии" в 36 туре Сегунды.

Нумансия – Овьедо 1:0

Гол: Игиньо Марин, 24

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Это был матч, в котором Андрею Лунину сложно было себя проявить. В ворота были нанесены в течение 90 минут только два удара, с одним из них Лунин справился, а другой – без шансов. После подачи верхом Игиньо Марин ударом головой попал точно в угол – прыжок Лунина был бесполезным. Благодаря этому удару "Нумансия" выиграла матч.

Хотя у "Овьедо" были шансы сравнять счет. Гости почти не уступали сопернику по проценту владения мячом, чуть хуже играли в пас, но подали больше угловых. По ударам в направлении ворот – равновесие, а в плоскость чаще попадал "Овьедо". Однако реализация подвела.

В итоге, "Нумансия" прервала свою серию из семи поражений подряд и с одиннадцати матчей без трех очков. "Овьедо", напротив, проиграл впервые после карантина (впервые за последние семь туров).

Нумансия – Овьедо видеообзор матча